Remi u večitom derbiju za kraj prvog dela sezone

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigrali su danas u Beogradu nerešeno 1:1 u poslednjoj utakmici prvog dela sezone u Super ligi Srbije.Partizan je u 156. "večitom" derbiju poveo u 62. minutu golom Sejdube Sume iz jedanaesterca, dok je izjednačenje Zvezdi doneo Ričmond Boaći u 84. minutu.Crvena zvezda je lider domaćeg šampionata posle 22 odigrana kola sa 57 bodova, dok Partizan ima devet manje.Takmičenje u Super ligi Srbije nastaviće se 17. februara.Prvo poluvreme 156. "večitog" derbija na terenu nije donelo mnogo uzbuđenja, ali je na južnoj tribini oko 20. minuta došlo do velikih nereda kada je došlo do tuče među navijačima Partizana.U tim momentima igre na terenu gotovo da nije bilo, da bi se situacija desetak minuta kasnije smirila.Zvezda je u 29. minutu imala najbolju šansu u prvo poluvremenu da dođe do vođstva, ali je Vladimir Stojković refleksno odbranio šut Aleksandra Pešića sa oko tri metra nakon centaršuta Gelora Kange s desne strane.Uvodni minuti drugog poluvremena pripali su domaćinu, koji je krenuo znatno ofanzivnije. Crno-beli do prednosti su došli u 62. minutu golom Sume iz jedanaesterca, nakon što je dva minuta ranije Vujadin Savić u šesnaestercu oborio Ognjena Ožegovića.To je bio prvi penal za crno-bele u "večitim" derbijima još od 1995. godine.Zvezda je nakon primljenog gola krenula znatno ofanzivnije ka golu Partizana, ali je Stojković u tri navrata dobro reagovao i spasao svoj gol. Odbranio je udarce Pešića i dvaput Boaćija.Crno-beli su u 77. minutu imali odličnu priliku da reše pitanje pobednika, ali Ožegović u situaciji jedan na jedan s Borjanom šutirao preko gola.Zvezdina inicijativa isplatila se u 83. minutu kada je došla do izjednačenja. Ekipa Vladana Milojevića sve više je pritiskala rivala, pa je posle jednog centaršuta Filipa Stojkovića s desne strane lopta u šesnaestercu došla do Mičela Donalda koji ju je prosledio do Boaćija, a ovaj je levo iskosa šutirao u dalji ugao nemoćnog Stojkovića.Do kraja susreta bitka se vodila na sredini terena i nijedna ekipa nije uspela da dođe do prilike za gol.