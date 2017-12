Danas naoblačenje, slaba kiša i pad temperature

Na visokim planinama padaće sneg. Vetar slab i umeren severozapadni, samo pre podne na jugozapadu i jugu umeren i jak južni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura biće od 0 C u Timočkoj Karjini do 10 C na severu, najviša dnevna od 6 na severozapadu do 14 C na jugoistoku Srbije. Uveče će doći do prestanka padavina i razvedravanja sa severozapada. U Beogradu će biti oblačno i hladnije, od sredine dana povremeno...