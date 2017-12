Šešelj: Haški tribunal me više ne interesuje

"Mene više Haški tribunal ne interesuje. Ja dobrovoljno nikad neću otići. Ako me budu tražili onda je na vlasti da me isporučuju ili ne isporučuju. Mogu me isporučiti samo vezanog u kavezu", rekao je Šešelj za TV Pink. Ponovio je da je odbio da ode u Hag, a odbio je i da u pretresu učestvuje putem video-linka. "Neću ja to ni gledati. Nemam vremena. Uopšte me ne interesuje. Presudu će mi poslati poštom i drugo me ništa ne interesuje", rekao...