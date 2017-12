Vremenska prognoza: Sutra naoblačenje, slaba kiša i pad temperature

U Srbiji će sutra ujutru doći do naoblačenja, mestimično sa slabom kišom i padom temperature, koje će zahvatiti severne predele, tokom prepodneva zapadne, a po podne se proširiti i na ostale krajeve Srbije. Na visokim planinama padaće sneg. Vetar slab i umeren severozapadni, samo pre podne na jugozapadu i jugu umeren i jak južni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura biće od 0 C u Timočkoj Karjini do 10 C...