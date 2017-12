Oblačno sa kišom, na planinama sneg

U ostakun krajevima ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, a na visokim planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren vetar, a na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura biće od nule do pet stepeni, a najviša dnevna od 11 do 14 stepeni. I u Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno i toplo, a tokom dana je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura biće oko dva stepena, a...