"U Ukrajini bi se mogao desiti pokolj kao u Srebrenici"

On je Donbas u jednom trenutku uporedio sa Srebrenicom. "Što se tiče tragedije koja se tamo odigrava, treba uvek gledati šta je prvi izvor toga, a to je državni prevrat", smatra Putin. Ruske vojske nema na teritoriji Donbasa, dodao je on na velikoj godišnjoj konferenciji za medije kojoj prisustvuje 1.640 novinara. "Tamo su zaista formirane određene jedinica milicije koje su spremne da odbiju bilo kakve vojne akcije protiv Donbasa. Mi smatramo...