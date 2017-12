Zbogom prolećnom vremenu, sad stvarno stiže zima

Duvaće umeren do jak vetar, a na planinama i jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura biće od dva stepena na jugoistoku do 10 stepeni na jugu Banata, a najviša dnevna od 10 na istoku do 17 stepeni na zapadu Srbije, saopšteno je iz RHMZ. I u Beogradu će sutra ujutro biti umereno do potpuno oblačno, vetrovito i toplije, a kasnije posle podne i uveče povremeno s kišom. Jutarnja temperatura biće oko osam stepeni, a najviša...