Novi poraz Partizana, bez šansi u Evrokupu

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Beogradu od Bilbaa sa 67:83 (18:22, 12:16, 19:15, 18:30) u utakmici osmog kola Grupe C Evrokupa. Dan nakon smene trenera Miroslava Nikolića crno-beli su upisali i sedmi poraz u Evrokupu i izgubili sve šanse da mogu do naredne faze Evrokupa. Na drugoj strani, Bilbao je stigao do druge pobede. U ekipi Partizana najbolji je bio Najdžel Vilijams-Gos sa 18 poena, tri manje ubacio je Novica Veličković, dok...