Jovanović: LDP neće podržati Đilasa, na gradske izbore ide sam

"Možemo da sarađujemo sa drugima ali na političkom programu. Program (Dragana) Đilasa, (Saše) Jankovića i (Vuka) Jeremića nije program s kojim možemo da se složimo u ovom trenutku jer on počinje i prestaje sa diskreditacijom Vučića i Vučićeve stranke. Mene to neinteresuje", kazao je Jovanović na konferenciji za novinare u Beogradu. On je rekao da je ideja da se od onih koji su na vlasti prave monstrumi po svaku cenu pogrešna i ne funkcioniše...