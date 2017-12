Lavrov: Vojni scenario za Severnu Koreju izazvaće katastrofu

Pokušaji da se isprovocira vojni scenario sa ciljem rešavanja krize na Korejskom poluostrvu dovešće do katastrofe, upozorio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. "Situacija oko Korejskog poluostrva je veoma alarmantna. Pokušaji da se isprovocira vojni scenario u nadi da će se kriza rešiti silom dovešće do katastrofe", rekao je Lavrov u ruskom Savetu Federacije. On je naglasio da razgovori i postepeno popuštanje tenzija...