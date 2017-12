Srpska veza: Luka strelac, Mijat asistent

Za loš start utakmice ekipe koja na tabeli juri Bajern iz Minhena pobrinula su se dvojica Srba, Mijat Gaćinović i Luka Jović. Ajntraht je poveo već posle 59 sekundi kada je Ante Rebić sa boka ubacio loptu u kazneni prostor, a Mijat Gaćinović je prosledio do Jovića. Jović je uklizao i poslao je u mrežu za 1:0. Gaćinović je u 66. minutu "prozujao" proed Majera i pokušao da savlada Farmana, lopta se odbila do Halera i on je petom dao gol za...