Partizan ubedljiv protiv MZT-a

Košarkaši Partizana pobedili su danas u Beogradu skopski MZT sa 112:94 (32:19, 37:23, 19:28, 24:24), u utakmici 12. kola ABA lige.Crno-beli, koje je sa klupe prvi put predvodio novi trener Nenad Čanak, prekinuli su niz od šest uzastopnih poraza u svim takmičenjima i upisali su šestu pobedu u regionalnom takmičenju.Makedonski klub je poslednji na tabeli ABA lige sa skorom od dve pobede i 10 poraza.Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Mihajlo Andrić sa 29 poena, dok su po 17 ubacili Patrik Miler i Aleksandar Aranitović. Najdžel Vilijams-Gos je meč završio sa 12, a Novica Veličković sa 11 poena.U redovima MZT-a najbolji je bio Bojan Trajkovski sa 20 poena.Utakmica je počela mini serijama na obe strane. Najpre je MZT poveo sa 8:2, a ubrzo zatim i Partizan dolazi do serije 6:0 (8:8). Uspeli su i jedni i drugi da uspostave ritam sedinom deonice, kada se igralo koš za koš.Partizan je uspeo da se odlepi zahvaljujući šutu za tri poena. Najpre je precizan bio Aranitović, a zatim i Vilijams-Gos i Veličković (26:18).MZT nije imao odgovor na čvršću odbranu crno-belih krajem deonice, dok su sa druge strane košarkaši Partizana prednost povećali sa linije slobodnih bacanja i na prvi odmor otišli sa prednošću od 13 poena (32:19).Partizan je u istom tempu nastavio i u drugoj deonici. Igrali su dobru odbranu i dolazili do lakih poena iz tranzicije, a posebno je bio raspoložen Aranitović. Serijom od 10:0 crno-beli dolaze na 22 poena prednosti tri minuta pre kraja poluvremena.Košarkaši MZT-a su i dalje bili bez ideje u napadu, i isto tako loše igrali odbranu, pa su na poluvreme otišli sa 27 poena zaostatka (69:42).MZT je uspeo da se trgne u trećoj četvrtini i napravi seriju 14:0 (82:65), a njihov nalet prekinuo je Miler pogotkom za dva poena.Košarkaši iz Skoplja uspeli su da dobiju ovu deonicu sa 28:19, ali ne i da u potpunosti anuliraju zaostatak, pa u poslednji period igre ulaze sa 18 poena manje od crno-belih (88:70).Dva vezana pogotka za tri poena Andrića sredinom poslednje četvrtine doneli su Partizanu novih plus 26. Do kraja meča crno-beli su održavali prednost i došli do pobede nakon tri vezana poraza u ABA ligi.Košarkaši Partizana su večeras na teren dvorane "Aleksandar Nikolić" izašli u specijalnim majicama posvećenim nekadašnjem kapitenu Harisu Brkiću koji je ubijen pre 17 godina.