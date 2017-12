Vulin: Pretnje Vučiću svakodnevne

Beta pre 11 sati

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da bezbednosne službe svaki dan registruju pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću."Svaki dan naše bezbednosne službe registruju takve pretnje predsedniku. To se više i ne krije. Imate nosioce političkog života u Srbiji koji to smatraju potpuno normalno", rekao je Vulin za TV Pink povodom pretećeg pisma koje je juče upućeno predsedniku Srbije.Vulin je rekao da je zanimljivo da je Vučić bio van zemlje kada mu je upućeno preteće pismo."Svaki put kada on bude van zemlje, kada ode negde, gle čuda desi da neki turisti eto promaše Muzej 25. maj i dođu na stadion. Te stvari su retko slučajne", rekao je Vulin.On je dodao da su pretnje Vučiću svakodnevne kao i da se u Srbiji uspostavila kultura mržnje koja je "dozvoljena kada mrzite Vučića, njegovu porodicu i ljude koji su mu bliski", ali da građani mogu da budu mirni."Mi ćemo zaštiti naš način života, ustavni poredak i bezbednost svakog građanina", kazao je Vulin.Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću upućeno je preteće pismo koje je poslato iz Hanovera u Nemačkoj, prenela je beogradska štampa.Kako je za list Blic rečeno u generalnom sekretarijatu predsednika, pismo koje je upućeno na Vučićevo stiglo je juče, a u potpisu stoji "Pavelićevi knjižari, ustaški gerilci".Prema navodima lista, pismo je napisano na lošem hrvatskom jeziku, nema dijakritičke znake (kvačice) i puno je slovnih i pravopisnih grešaka, a procenjuje se da je odštampano na štampaču.