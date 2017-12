Vulin: Pretnje Vučiću svakodnevne

Što se tiče nereda tokom fudbalskog derbija, Vulin kaže da će nadležni organi izaći sa odgovarajućim zaključcima. Nije mogao da odgovori na pitanje novinara da li je u incidentu na stadionu Partizana bilo udela stranih službi, međutim, rekao je da se "ovo nikada ne dešava slučajno i da nikada nije bez politike". On se zapitao kako to da strani državljani, uhapšeni na stadionu JNA, nisu otišli do Narodnog muzeja, ako su dolazili turistički,...