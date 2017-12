Tadić: Podržaćemo kandidata koji obeća da će se boriti protiv kriminala, razgovori tek ...

Beta pre 1 sat

Predsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) Boris Tadić izjavio je danas da će ta stranka podržati kandidata za gradonačelnika Beograda koji bude obećao da će se boriti protiv kriminala i ponovio da se SDS bori za ujedinjavanje građanske demokratske opozicije.Tadić je na konferenciji za novinare u stranačkim prostorijama upitan da li će podržati Dragana Đilasa rekao da će njihovu podršku imati svako ko bude pokazao sposobnost da se bori protiv organizovanog kriminala koji uništava same temelje društva.On je naveo da bi SDS podržao nekog, prvo mora da se sprovede "normalna" procedura i "normalni" razgovori opozicije, i da ne smatra da je dobro da se ljudi "sami kandiduju pa da onda sami traže podršku"."Normalna procedura je dogovor u opozicionim strankama, dogovor o kandidatima stajanje u jedan blok i zajednički posao. Mi imamo opasnog protivnika kada je u pitanju budućnost ovog društva i jedini način je da se poštuju elementarne procedure i iskustvo u borbi protiv tih političkih protivnika", rekao je Tadić.On je potom dodao da će rado podeliti svoje iskustvo i sa Draganom Đilasom i svima koji se žele kandidovati i na sledećim i svakim drugim izborima.Tadić je rekao da će tek razgovarati sa svim akterima u političkom procesu i ocenio da nije normalno da se mediji obaveštavaju prvo o tome koga će podržati dok se razgovori ne obave, kao i da će svoj stav iskazati kada dođe za to vreme i da ne želi da učestvuje u pogrešnim procedura koje umanjuju šansu da se pobedi "režim"."Moja obaveza je da doprinosim pobedi, a ne tiražu štampanim izdanjima medija i čitanosti, odnosno gledanosti televizije", rekao je Tadić.On je naveo da je nažalost istina da je Đilas ranije pričao za njega da je u dogovoru sa liderom Srpske napredne stranke i predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićčem, ali da on nema pravo na lični odnos u vezi s kandidatima za gradonačelnika."Moje obaveza je da sve lično stavim u drugi plan i da uključimo sve moguće mehanizme i potencijale u borbi protiv ovog režima koji kriminalizuje ovo društvo. Imamo mnogo opasnijeg protivnika od unutrašnjih protivništava unutar opozicije", istakao je Tadić.Vučićev sistem podržava kriminalPredsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) Boris Tadić izjavio je danas da iza nasilja na stadionima i ulicama stoji politika i ocenio da od 2012. godine ni na jednom polju nije bilo borbe protiv kriminala, već naprotiv podrške kriminalnim grupacijama.Tadić je na konferenciji za novinare u SDS-u rekao da je srpsko društvo duboko kriminalizovano i da kao bivši predsednik države i bivši predsednik Nacionalnog saveta bezbednost ima obavezu da pokrene tu temu.On je rekao da nasilje koje se desilo na stadionu nije zbog toga čija će navijačka pesma jače da se čuje, nego je u pitanju borba za tržište oko prodaje narkotika, koje se dešava jer borbe protiv narko klanova u Srbiji nema."Ono što se dešava na stadionima je samo manifestacija najvećeg kriminala koji se dešava među švercerima narkotika i to svako ko je obavljao dužnost predsednika države i predsednika Nacionalnog saveta bezbednosti zna i ta borba je obaveza predsednika države, predsednika Vlade Srbije i ministra unutrašnjih poslova", rekao je Tadić.Bivši predsednik Srbije rekao je da je neverovatna činjenica da su se pre nekoliko dana predala dvojica dugodišnjih begunaca koji su pripadnici narko kartela Darka Šarića, a kao razlog predaje naveo to što vide da postupci zastarevaju."Predali su se zato što vide kako ide proces Šariću i da se ova država ne bori krivičnim postupcima i slanjem kriminalaca u zatvor već zastarevanjem krivičnih postupaka", rekao je Tadić i dodao da je to "dominantan način tretmana kriminala i kriminalaca u Vučićevoj, Nikolićevoj i Dačićevoj vlasti od 2012. godine do danas".On je kazao da se za vreme njegovog mandata država borila protiv narko klanova na globalnom planu i da su kriminalci bežali iz zemlje ili da su pokretani protiv njih postupci i da su hapšeni."Mi danas imamo generisanje i ubrzavanje kriminalnog procesa jer borba protiv organizovanog kriminala podrazumeva borbu protiv najopasnijih koji najviše ugrožavaju strukturu društva, a to su narko klanovi i trgovci ljudima, a Srbija danas nema takvu borbu jer Vučićev sistem podržava kriminal", rekao je Tadić.