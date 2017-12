Vremenska prognoza: U utorak oblačno, temperatura do četiri stepena

BEOGRAD - U Srbiji će u utorak biti umereno do potpuno oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom, osim u Vojvodini gde će biti suvo sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura biće od minus pet do nula stepeni, a najviša dnevna od nula do četiri stepena, saopštio je Republički hidrometorološki zavod. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. I u Beogradu će u utorak biti umereno i potpuno oblačno i hladno, uz mogućnost slabog snega....