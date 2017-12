Oblačno i hladno, ponegde kratkotrajan sneg

Duvaće slab, zapadni, severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od minus sedam do minus dva, a najviša dnevna od minus jedan do četiri stepena. U Beogradu će ujutru biti slab mraz a tokom dana umereno do potpuno oblačno i hladno. Duvaće slab, zapadni, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće minus tri, a najviša dnevna oko jedan stepen. U Srbiji će do petka ujutru biti slab i umeren mraz a tokom dana umereno i potpuno oblačno...