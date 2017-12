Pobeda Sakramenta, slaba partija Bogdanovića (VIDEO)

Beta pre 7 minuta

Košarkaši Sakramenta pobedili su u noći između utorka i srede Filadelfiju sa 101:95 u NBA ligi, a srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović nije pružio partiju kao u prethodnim mečevima.Kingsi su do desete pobede od početka sezone stigli posle velikog preokreta pošto su u drugom poluvremenu gubili sa 16 poena razlike.Bogdanović je na terenu proveo 18 minuta i postigao je četiri poena, uz šut iz igre 1/6. On je upisao i jedan skok i tri asistencije.Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Zek Rendolf sa 27 poena, dok je Badi Hild ubacio tri poena manje.U redovima Filadelfije najbolji je bio Robert Kovington sa 17 poena.Košarkaši Milvokija pobedili su Klivlend sa 119:116 i tako prekinuli seriju od pet uzastopnih poraza od Kavalirsa.Milvoki su do pobede predvodili Janis Adetokumbo sa 27 poena i Erik Bledso koji je ubacio poen manje, dok Klivlendu nije pomoglo ni sjajno izdanje Lebrona Džejmsa koji je meč završio sa 39 postignutih poena.Košarkaši Vašingtona slavili su protiv Nju Orleansa sa 116:106.Do treće pobede u poslednje četiri utakmice Vašington su vodili Bredli Bil sa 26 poena i Majk Skot sa 24, dok je Džon Vol upisao 18 poena i 10 asistencija. Na drugoj strani, najefikasniji je bio Entoni Dejvis sa 37 poena.