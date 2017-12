Danas oblačno i hladno, ponegde sa snegom

Najniža temperatura od -7 do -2, najviša dnevna od -1 do 4 stepena. I u Beogradu će ujutro biti slab mraz, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i hladno. Vetar slab, zapadni, severozapadni. Najniža temperatura -3, najvisa dnevna oko 1 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi za narednih sedam dana, do petka ujutru biće slab i umeren mraz. Tokom dana umereno i potpuno oblačno samo ponegde sa slabim...