Danas oblačno i hladno, ponegde kratkotrajan sneg

Duvaće slab vetar. Najniža temperatura biće od minus sedam do minus dva, a najviša dnevna od minus jedan do četiri stepena. U Beogradu će ujutro biti slab mraz, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i hladno. Najniža temperatura biće minus tri, a najviša dnevna oko jedan stepen. Relativno nepovolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim i nervno labilnim bolesnicima, kao i osobama sa...