Johanis: EU bi i protiv Rumunije mogla da aktivira Član 7

"Postoji očigledan rizik da EU aktivira Član 7 i protiv Rumunije ako sadašnji predlozi postanu zakon", upozorio je Johanis. On je to rekao nakon što je Evropska komisija pokrenula proceduru protiv Poljske zbog spornih izmena pravosudnog sistema te zemlje, a nova mera EU bi mogla da dovede do sankcija bez presedana protiv Varšave, ali će se verovatno svesti samo na upozorenje, navodi američka agencija. Inače, rumunski parlament je nedavno...