Ujutru mraz, tokom dana oblačno i hladno

U Srbiji će ujutro biti slab i umeren mraz. U toku dana umereno oblacno, uglavnom suvo i hladno. U noći na severu ponegde kratkotrajni slab sneg i kiša.

Blic pre 21 minut | Tanjug

Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -7 do -2, najviša od 1 do 4 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će ujutru biti slab mraz. U toku dana umereno oblačno, suvo i hladno. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do -2, najviša 2 stepena. Izgledi vremana za Srbiju u narednih sedam dana, do 28. decembra U petak i subotu pretežno oblačno i hladno,...