Meštanin Pećinaca vratio u glasačku kutiju novac koji je dobio za glas

Beta pre 53 minuta

Stanovnik opštine Pećinci Nenad Vladisavljević vratio je danas u glasačku kutiju na biračkom mestu 25 novac koji je, kako je naveo, dobio od aktivista Srpske napredne stranke (SNS) kako bi glasao za listu koju predvodi SNS na lokalnim izborima u toj opštini.Vladisavljević je agenciji Beta kazao da su sinoć on i njegova žena dobili po 20 evra kako bi danas do 12 časova izašli na glasačko mesto i zaokružili izbornu listu "Aleksandar Vučić-SNS-SPS-Ivica Dačić"."Tih 40 evra vratio sam SNS-u i zajedno s glasačkim listićem sam ga ubacio u glasačku kutiju. Ne volim kupljene glasove, demokratskog sam opredeljenja oduvek kao i moja porodica i to ne podnosim, samo želim pravdu i ništa više", rekao je Vladisavljević.

Kako je objasnio, glasao je "javno" pred članovima izborne komisije i javno rekao zašto vraća novac koji je ubacio u biračku kutiju, a na novčanicama je napisao "Ovako izgleda Vučićev glas".

"Siguran sam da ću trpeti posledice zbog svog postupka, ali sam spreman na njih", kazao je Vladisavljević.

Aktivisti Demokratske stranke objavili su na društvenim mrežama snimak na kojem se vidi Vladisavljević kako ubacuje novac u glasačku kutiju i objašnjava svoj postupak.Vanredni lokalni izbori u pet opština: Incidenti u PećincimaVanredni lokalni izbori održavaju se danas u Pećincima, Mionici, Negotinu, Preševu i Kostolcu.Opštinska izborna komisija u Opštini Pećinci potvrdila je da su sva biračka mesta otvorena jutros na vreme, u 7 časova.Sekretarka Opštinske izborne komisije Jelena Mićić rekla je za Betu da je glasanje počelo bez problema i da nisu zabeležene nepravilnosti.U toj opštini ima 30 glasačkih mesta a blizu 16.000 građana sa pravom glasa biraju odbornike Skupštine opštine sa ukupno šest izbornih lista.Izlaznost u Pećincima do 11 sati viša od 20 odstoOpštinska izborna komisija u Opštini Pećinci saopštila je da je izlaznost u toj opštini na današnjim lokalnim izborima do 11 sati bila 24,73 odsto.Sekretarka OIK Jelena Mićić rekla je za Betu da nema prijavljenih nepravilnosti sa biračkih mesta u opštini, te da sve prolazi u "najbljem redu".Inače ranije jutros, zabeležen je incident između predstavnika Demokratske stranke i nepoznatih mladića, koji su se posvađali zbog tvrdnji DS da se u opštini sprovodi "javno glasanje".DS je u javnost izneo da glasači ne glasaju iza paravana, već pred prisutnima, na biračkim mestima, što predstavlja kršenje Krivičnog zakonika Srbije.Incident se dogodio oko osam ujutru u mestu Popinci, a zamenik predsednika DS Igor Salak, najavio je za Betu da će podneti krivičnu prijavu protiv jednog od mladića koji su učestvovali u koškanju, jer mu je iz ruke oteo mobilni telefon kojim je snimao događaj i bacio ga u jarak.U opštini vlada napeta atmosfera, a primećeni su ljudi u automobilima ispred buračkih mesta, sa biračkim spiskovima, koji kontrolišu izlaznost, kao i veći broj automobila sa beogradskim i pazovačkim tablicama.U opštini ima 30 glasačkih mesta i blizu 16.000 građana sa pravom glasa.Na vanredni lokalni izbori u Opštini Pećinci građani će biraju odbornike u Skupštinu opštine sa ukupno šest izbornih lista.Prva na glasačkom listiću je izborna lista pod nazivom "Aleksandar Vučić-SNS-SPS-Ivica Dačić", na drugom mestu nalazi se lista Liberalno demokratske partije koju predvodi Borisav Kostić, dok je treća lista "Srpska radikalna stranka - Dr Vojislav Šešelj".Četvrta je koaliciona lista Demokratske stranke (DS) i Lige socijaldemokrata Vojvodine "Dostojanstveno, bez straha - Bata Marković", pod brojem pet je "Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma", a pod brojem šest lista "Za Pećince bez korupcije", koju je podnela istoimena grupa građana.Grujić (Nova stranka): Napali me aktivisti SNS na biračkom mestuPredsednica Opštinskog odbora Nove stranke (NS) i potpredsednica biračkog odbora na biračkom mestu 25 u Opštini Pećinci Jelena Grujić izjavila je danas da su je aktivisti Srpske napredne stranke (SNS) verbalno i fizički napali dok je obavljala svoj posao.Grujić je rekla za agenciju Beta da su joj SNS aktivisti rekli da će je "polomiti" od batina, jer je fotografisala automobil u kojem su, kako je navela, "sedeli ljudi sa biračkim spiskovima i kontrolisali izlaznost građana".Ona je rekla da je kao potpredsednica biračkog odbora još sinoć dobila informaciju da će "građani romske nacionalnosti glasati pred komisijom, a ne tajno", kako bi na osnovu zaokruženog broja jedan (koaliciona lista SNS i SPS) "dobili isplatu za glas".Prema njenim rečima, kada se takav slučaj prvi put dogodio jutros na biračkom mestu na kojem je ona radila, odmah je prijavila nepravilnost i pokušala da spreči da se to ponovo dogodi. Opširnije pročitajte OVDE.Izbori u Mionici protiču bez problema, do 9 časova glasalo 6,5 odsto biračaSva biračka mesta u opštini Mionica otvorena su jutros na vreme, izbori protiču bez problema a do 9 časova glasalo je 6,5 odsto birača", rekao je predsednik Opštinske izborne komisije (OIK) Miloje Stanković agenciji Beta.Na vanrednim lokalnim izborima u toj opštini učestvuju liste Srpske napredne stranke (SNS), Demokratske stranke (DS), koalicija SPS-JS-SRS i lista Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS).Za 39 odbornika natječu se 142 kandidata, a sve liste morale su da obezbede po 200 potpisa podrške. Pune liste sa po 39 kandidata imaju SNS i koalicija SPS-JS-SRS, demokrate imaju 37 a PUPS 27 kandidata.U birački spisak opštine Mionica upisano je 11.464 građana sa pravom glasa. Najviše ih je na biračkom mestu Mionica 4 i u selima Popadić i Dučić u kojima je u spisak upisano oko 700 birača, a najmanje u selima Gunjica - 85 i Golubac, gde su upisana 82 birača.