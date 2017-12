Objavljen prvi poziv poljoprivrednicima Srbije za sredstva iz IPARD fondova

Beta pre 4 sata

Ministarstvo poljoprivrede Srbije objavilo je danas prvi konkurs za sredstva iz pretpristupnih fondova EU za razvoj sela (IPARD), namenjen za kupovinu traktora i druge mehanizacije.Poljoprivrednici mogu da zahteve za odobravanje prava na podsticaje za kupovinu nove mehanizacije i opreme podnose od danas do 26. februara 2018. godine, a za kupovinu novih traktora od 4. januara do 26. februara iduće godine.Iznosi podsticaja su od 5.000 do 700.000 evra u sektorima proizvodnje voća, povrća i ostalih useva, a za sektore mleka i mesa podsticaji od 5.000 evra od milion evra.Poljoprivrednici će moći da konkurišu za ukupno 8,3 miliona evra bespovratnih sredstava za nabavku traktora i mehanizacije, odnosno da računaju na povraćaj oko 60 odsto vrednosti ulaganja, u čemu EU pomaže sa 75 odsto novca, dok se ostatak obezbeđuje iz budžeta Srbije.Srbija će do 2020. godine moći da iskoristi ukupno 175 miliona evra iz IPARD fondova. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je ranije najavio da bi 2018. godine na raspolaganju trebalo da bude 50 miliona evra.