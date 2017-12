Ujutro hladno i magla, tokom dana sunčano i toplije

Vetar slab do umeren, južni, jugozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 4 stepena, najviša dnevna od 8 do 16 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. . I u Beogradu će biti pretežno suncano i malo toplije. U pojedinim delovima grada ujutro kratkotrajna magla. Vetar slab do umeren, južsni, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna oko 12 stepeni. Prema prognozi za narednih nedelju dana u utorak ujutro...