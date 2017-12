Jutro u minusu, tokom dana i do 15 stepeni

Tokom dana vreme će biti pretežno sunčano i toplo za decembar, uz slab do umeren vetar. Popodne i uveče se u jugozapadnim i južnim krajevima očekuje umereno naoblačenje, ponegde uz slabu kišu. Jutarnja temperatura biće od minus četiri do tri stepena, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu će jutro biti hladno, na širem području grada uz slab mraz i maglu, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar. Jutarnja temperatura...