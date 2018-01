Ujutru slab mraz, tokom dana povremeno sunce

Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima doći će do naoblačenja, mestimično s kišom. Vetar slab, južni i jugoistocni, uvece na severu u skretanju na severozapadni pravac. Jutarnja temperatura od -3 do 4 stepena, a najviša dnevna od 9 do 13 stepeni. U Beogradu će takođe biti malo do umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena. Vetar slab, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 12 stepeni. U toku...