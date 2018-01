Rekordna zima u SAD: Mraz okovao 180 miliona ljudi

Kako piše CNN, zima je pogodila 180 miliona ljudi, a temperature će do kraja nedelje biti još niže. U većem delu Amerike su temperature ispod nule, ponegde i do -38. Veoma hladno vreme zahvatilo je ogromnu oblast od Teksasa - na jugu, do Kanade - na severu, i od Montane - na severozapadu do Nove Engleske - na severoistoku. Niske temperature su pogodile i savezne države Kanzas, Misuri i Nebrasku, kao i Ajovu, Minesotu i Južnu i Severnu...