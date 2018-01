Telefonski brojevi na Kosmetu kao i dosad

"Na teritoriji Republike Srbije nastaviće da funkcioniše jedinstven telekomunikacioni sistem, od Horgoša do Dragaša, i korisnici usluga kompanije MTS d.o.o. nastaviće da pozivaju centralnu Srbiju na isti način kako su to činili do sada, i obrnuto", ističe se u saopštenju. Kako se napominje, najnovije dezinformacije Prištine u vezi sa navodnom univerzalnom upotrebom pozivnog broja +383 za cilj imaju stvaranje nespokojstva i unošenje zabune...