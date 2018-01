Dobre partije Teodosića i Bogdanovića u NBA ligi (VIDEO)

Beta pre 1 sat

Košarkaši Los Anđeles klipersa pobedili su rano jutros na svom terenu ekipu Memfisa sa 113:105, dok su Sakramento kingsi poraženi od Šarlota sa 131:111.Kliperse su do četvrte uzastopne pobede vodili Lu Vilijams sa 33 i Blejk Grifin sa 21 poenom, dok je Si Džej Vilijams ubacio 18.Srpski košarkaš Miloš Teodosić je na parketu proveo 34 minuta i za to vreme je postigao 13 poena i zabeležio pet skokova, šest asistencija, jednu blokadu i pet izgubljenih lopti.U poraženom timu najefikasniji je bio Tajrik Evans sa 18 poena.Košarkaši Šarlota upisali su treću uzastopnu pobedu u Sakramentu, a najzaslužniji za to bili su Nikola Batum sa 21 i Dvajt Hauard sa 20 postignutih poena, dok je Kemba Voker meč završio sa 12 poena i 10 asistencija.Kod Kingsa, koji su izgubili pet od poslednih šest utakmica, najbolji je bio Zek Rendolf sa 24 poena.Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović je odigrao dobar meč, on je za 24 minuta u igri postigao 11 poena i upisao dva skoka i pet asistencija.Košarkaši Klivlenda pobedili su Portland na svom terenu sa 127:110 u debiju Ajzee Tomasa za Kavalirse. Tomas je u prvom meču za sedam meseci postigao 17 poena za 19 minuta na terenu.Demijan Lilard je bio najbolji u ekipi Portlanda sa 25 poena, dok je Jusuf Nurkić postigao dva manje.Košarkaši San Antonija slavili su protiv Njujorka sa 100:91 i ta pobeda odvela je trenera Grega Popovića na peto mesto večne liste. On je sada peti trener u istoriji po broju pobeda u NBA ligi sa 1.776 trijumfa.Finiks je bio bolji od Atlante sa 104:103, a pobedu Sansima doneo je Devin Buker sa linije za slobodna bacanja.