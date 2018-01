Ljajić: Dolazak Lidla značajan i za konkurenciju i potrošače (VIDEO)

Beta pre 1 sat

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao je da će Lidl ove godine otvoriti prve objekte u Srbiji i ocenio da je to korisno za konkurenciju na srpskom tržištu, ali i za potrošače koji će imati veću mogućnost izbora."Plan je da Lidl otvori prvih 10 ili 15 objekata ođednom tokom ove godine. Izvesno je da će već u prvoj polovini 2018. godine biti završen logistički centar. Više se ne postavlja pitanje da li Lidl dolazi ili ne u Srbiju", rekao je Ljajić u intervjuu agenciji Beta.On je rekao da predstavnici tog trgovinskog lanca već razgovaraju sa nekim dobavljačima voća i povrća u Srbiji i da će više stotina ljudi biti zaposleno, kada Lidl počne da radi.Dodao je i da će Lidl u Srbiji, kao i u drugim zemljama postepeno povećavati broj svojih maloprodajnih objekata, zavisno od poslovanja i prometa.Podsetio je Srbija do sada nije imala nijedan diskontni trgovinski lanac i da će ovo biti prvi."To će biti korist i za potrošače i za druge trgovinske lance koji će morati više da se trude kako bi zadržali kupce", rekao je on.Tražićemo i dalje od EU proširenje uredbe o ukidanju romingaMinistar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao je da će zemlje regiona koje su u procesu pridruživanja EU od Brisela i dalje tražiti proširenje uredbe o ukidanju rominga."Mi ćemo i dalje pokušavati da pronađemo pravni osnov kako bi direktiva EU o ukidanju cena rominga, važila i za nas", rekao je on u intervjuu agenciji Beta.Ocenio je da to to neće biti lako ostvarivo i da nije preveliki optimista, ali da može biti pozitivno predsedavanje Bugarske Evropskom unijom."Imamo najave iz Bugarske da će oni na tom posebno da rade i insistiraju, što vidim kao neku malu šansu da bi neki rezultat mogao da se napravi", istakao je on.Podsetio je da Srbija sa tri zemlje regiona, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Makedonijom ima potpisan sporazum o cenama rominga, a da cena poziva sada iznosi 19 evrocenti."U EU nema plaćanja romiga, pošto su cene korišćenja usluga mobilnih operatera u inostranstvu jednake onim u domaćem saobraćaju i iznose 3,2 evrocenta za minut odlaznog poziva. To znači da je kod nas šest puta viša cena odlaznog poziva, nego u zemljama EU", rekao je on.Sa Bugarskom je, kako dodaje, u decembru 2017. Srbija potpisala Memorandum o saradnji o smanjenju tarifa za roming elektronskih komunikacionih usluga, što ohrabruje telekomunikacione operatere da idu u pravcu snižavanja cena u Bugarskoj i Srbiji.