Uživajte u prolećnim temperaturama i: danas oblačno i toplo uz slab vetar

Najniža temperatura će biti od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna 8 na istoku, a do 16 na zapadu i u centralnim krajevima Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. I u Beogradu će biti malo i umereno oblačno i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura oko 7 stepeni, najviša dnevna oko 15 stepeni. Do srede u većini mesta će biti malo i umereno oblačno, suvo i toplo sa najvišom temperaturom od 10 do...