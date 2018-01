Sjajni Bogdanović u porazu Kingsa (VIDEO)

Beta pre 3 sata

Košarkaši Sakramenta izgubili su rano jutros u gostima od Los Anđeles lejkersa sa 99:86, a srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović odigrao je sjajan meč.Bogdanović je za 32 minuta na terenu postigao 19 poena i bio je najefikasniji u redovima Kingsa. On je još upisao i dva skoka, četiri asistencije i jednu ukradenu loptu.Dearon Foks je, u petom porazu Kingsa u poslednjih šest utakmica, postigao 15, a Badi Hild 13 poena.U pobedničkoj ekipi najefikasniji je bio Džulijus Rendl sa 22 poena, uz 14 skokova, dok je Bruk Lopes ubacio 18 poena.Lejkersima je ovo druga uzastopna pobeda nakon serije od devet poraza.Košarkaši Majamija pobedili su Toronto sa 90:89 i tako prekinuli seriju Reptorsa od 12 uzastopnih pobeda na domaćem terenu.Petu pobedu Majamiju u nizu doneo je Vejn Elington košem sekund pre kraja meča. On je utakmicu završio sa 15 poena, a najbolji u pobedničkom timu bio je Goran Dragić sa 24 poena i 12 skokova.U ekipi Toronta istakao se Demar Derozan sa 25 poena.Košarkaši Portlanda slavili su protiv Oklahome sa 117:106.Si Džej Mekolum je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 27 poena, a dobru partiju pružio je i Jusuf Nurkić koji je ubacio 20 poena uz osam skokova.Oklahomi nije pomogla ni dobra partija Rasela Vestbruka kome je nedostajao samo jedan skok za tripl-dabl učinak. On je meč završio sa 22 poena, 12 asistencija i devet skokova.Košarkaši Dalasa su pobedili Orlando sa 114:99 i tako prekinuli niz od tri poraza.Dirk Novicki i Denis Smit su postigli po 20 poena za pobednički tim, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Aron Gordon sa 19 poena.