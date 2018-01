"Državni udar" u Crnoj Gori Svedok saradnik tvrdi: Odbio sam da ubijem Đukanovića

U nastavku suđenja optuženima za pokušaj terorizma na izborni dan u 2015. u Crnoj Gori nastavljeno je danas u Višem sudu u Podgorici saslušanjem svedoka saradnika Saše Sinđelića koji tvrdi da je odbio zadatak Eduarda Šimakova da ubije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. "Istog trenutka kada me je to pitao ja sam znao da nemam mogućnosti da to uradim, jer je bezbednosna situcaija bila loša, ne bavim se kriminalom", kazao je Sinđelić....