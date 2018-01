Dačić: Bez pobede SPS i SNS u Beogradu nema stabilnosti Srbije

Beta pre 2 sata

Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić ocenio je danas da su predstojeći izbori za odbornike Skupštine Grada Beograda veoma značajni za stabilnost Srbije koje, kako je ocenio, neće biti ako na tim izborima ne pobede liste SPS-a i Srpske napredne stranke.Na sednici Gradskog odbora SPS u beogradskom Centru "Sava", Dačić je ocenio da bez razvoja Beograda nema razvoja Srbije, i da je bitno da "postoji korelacija" republičke i gradske vlasti."Ovo nisu obični izbori. Sa Aleksandrom Vučićem smo se saglasili da je za aktiviranje naših ljudi bolje da svako ide na svojoj listi. Mi s Vučićem imamo dobru saradnju, i siguran sam da ćemo posle izbora mi i lista SNS imati više od 50 odsto odbornika", kazao je Dačić navodeći da je u Beogradu u prethodnom periodu urađeno dosta ali i da se "može i mora bolje".O kandidatu liste SPS-JS za gradonačelnika Beograda - Aleksandru Antiću, Dačić je kazao da ima najviše iskustva i da poznaje Beograd, jer je već vodio gradsku Skupštinu."Ja sam ga naterao da pređe u republičke organe, a sad ću ga naterati da se vrati u gradske. Antić je jedini koji je na delu dokazao da mu niko ne može ništa kada mu je led pao na glavu. Tajna je u šlemu zato što je crvene boje. A mi treba da budemo taj šlem koji će da zaštiti građane i da im pomogne da ostvare svoje interese", rekao je metaforično Dačić.Govoreći o zajedničkom nastupu sa Jedinstvenom Srbijom, Dačić je kazao da nema "dugovečnije" koalicije u Srbiji."Mi se zalažemo za politiku otvaranja, privlačenja investicija, za evopski put Srbije, ali i za zaštitu državnih i nacionalnih interesa. Ponosni smo na saradnju s Rusijom, sa Kinom, neophodno je da uspostavimo prijateljske odnose sa SAD, Velikom Britanijom, da ne izgubimo nijednog prijatelja, a da steknemo nove", rekao je Dačić.On je ocenio da je vreme da SPS pozove sve socijaliste u Srbiji da se vrate "svom izvornom opredeljenju"."Jedan deo naših članova glasa za druge i to je uredu, jer to su samo prolazne avanture. Zato borba za Beograd znači okupljanje članstva oko naših ideja. Mi smo to što jesmo. Mogu da nas prepoznaju na kilometar. Naša crvena boja je istorijskog karaktera, simbol krvi prolivene za radnička prava u 19. i 20. veku", rekao je Dačić.Lider SPS-a je podsetio da je sve što je omogućilo Beogradu da se "razvije u metropolu", urađeno posle Drugog svetskog rata kada su, kako je naveo, glavni grad vodili komunisti i socijalisti."To s ponosom ističemo. Danas postoje mnogi nasrtaji da nas marginalizuju, oni koji kažu da smo nestali kao da ništa nisu naučili, pa svaki dan gledaju reprizu serija 'Otpisani' i 'Povratak otpisanih'. Ne plašite se nikoga, samo jače i čvršće branite svoje stavove. Kao što ja vodim Ministarstvo spoljnih poslova, vi vodite Beograd", rekao je lider socijalista i šef diplomatije Srbije.Dačić je ocenio da će retorika u predizbornoj kampanji u Beogradu biti "teška i prljava" i da kandidati opozicije "kako god da izađu na izbore, ne mogu da pobede liste SNS-a i SPS-a"."Kako god da idu: pojedinačno, odvojeno, ili zajedno, neće nas pobediti. Nemoguće je da prazna vreća stoji uspravno", kazao je Dačić i dodao da će na listi koalicije SPS-JS biti intelektualaca, sportista, umetnika, profesora univerziteta.