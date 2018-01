Danas oblačno i uglavnom suvo

Na severu ujutro i pre podne ponegde će biti slabe kiše. Na istoku i u planinskim krajevima ponegde će se stvoriti manji snežni pokrivač, a na planinama snežni nanosi, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na istoku jak, istočni, jugoistočni. U južnom Banatu i Pomoravlju povremeno sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 0 do 2 stepena, najviša dnevna od 2 do 5 C. U Beogradu će...