Jokić 23 poena, Bertans mu trojkama pokvario veče

Nikola Jokić je upisao 23 poena, devet skokova, sedam asistencija i dve ukradene lopte u porazu Denvera na gostovanju San Antoniju – 112:80.

Bio je to četvrti poraz Denvera u poslednjih pet utakmica, a jedini raspoložen za igru uz Jokića bio je Geri Heris sa 18 poena, uz po dva skoka, asistencije i ukradene lopte. Ekipu San Antonija do pobede su vodili Kavaj Lenard (19 poena, osam skokova, četiri asistencija i 4 “krađe”), koji se vratio na teren posle tri meča, kao i bivši Partizanov igrač Davis Bertans sa 18 poena. On je sve poene postigao iza linije za tri poena (6-7), u...