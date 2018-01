Tahiri: Nismo dobili zahtev Beograda, a nema mu ni mesta

Kosovski ministar pravde Abeljard Tahiri izjavio je večeras da do sada nije primljen bilo kakav zahtev Beograda da bude uključen u istragu ubistva Olivera Ivanovića, niti tome ima mesta. On je rekao da je svaka informacija kosovskih građana koja može da pomogne u rešavanju slučaja ubistva Olivera Ivanovića dobrodošla, ali ne i učešće Beograda u istrazi. "Do sada kosovske institucije nisu dobile bilo kakav zahtev, ni od srpske vlade ni od...