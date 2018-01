Đoković u trećem kolu Otvorenog prvenstva Austalije

Beta pre 10 sati

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas pobedio Francuza Gaela Monfisa u četiri seta, 4:6, 6:3, 6:1 i 6:3.Đoković je posle dva sata i 45 minuta došao do 15. pobede u isto toliko duela s Monfisom.Srpski teniser će u trećem kolu Australijan opena igrati protiv Španca Alberta Ramosa-Vinjolasa koji je sa Tomasa Smičeka sa 6:4, 6:2 i 7:6 (2).Ramos-Vinjolas je 22. na ATP rang-listi i do sada su se on i Đoković sastali četiri puta, a srpski teniser ima maksimalan učinak u duelima sa Špancem.