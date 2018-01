Ujutru hladno, tokom dana toplije, uveče kiša - do 13°C

Pre podne će u većem delu zemlje biti pretežno sunčano, a na severu umereno oblačno i uglavnom suvo, dok će posle podne na severu, a uveče i noću i u ostalim krajevima doći do naoblačenja s kišom, u planinama sa snegom. Najniža temperatura biće od minus pet do četiri, a najviša od sedam do 13 stepeni. U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne i uveče oblačno s kišom. Najniža temperatura biće dva stepena, a najviša 10...