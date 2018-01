Od nedelje oblačno i hladno, uz slab sneg

Tokom dana na severu biće malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U ostalom delu zemlje, ujutru i pre podne biće oblačno, mestimično sa slabim snegom na jugu i istoku, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, po podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 1, a najviša dnevna od 1 do 5...