Više od polovine građana Srbije za članstvo u EU, kaže Ministarstvo za evropske integracije

Beta pre 6 sati

Ukoliko bi sutra bio održan referendum sa pitanjem "Da li podržavate učlanjenje Srbije u EU?", 52 odsto građana Srbije bi glasalo za, saopštilo je danas u Beogradu Ministarstvo za evropske integracije.Istraživanjem javnog mnjenja "Evropska orijentacija građana Srbije" koje je krajem decembra sprovelo Ministarstvo, utvrđeno je da bi 24 odsto građana glasalo protiv ulaska Srbije u EU, dok po 12 odsto ne bi uopšte glasalo, ili ne zna šta bi odgovorilo.Anketa, u kojoj je učestvovalo 1.050 ispitanika starijih od 18 godina, rađena je prema standardu statističke službe EU, Evrobarometra.Podrška građana reformama je, kao i prethodnih godina, veoma visoka, piše u saopštenju.Od ukupnog broja ispitanika, 65 odsto smatra da bi reforme, neophodne za ulazak Srbije u EU, trebalo sprovoditi i bez obzira na to, radi dobrobiti građana i "stvaranja bolje i uređenije Srbije".Na pitanje o bespovratnoj razvojnoj pomoći Srbiji od 2000. godine do danas, 24 odsto ispitanika zna da je EU najveći donator, na drugom mestu su oni koji smatraju da je to Rusija, na trećem da je Kina, i na četvrtom da je Japan.U odnosu na rezultate istraživanja od pre godinu dana, iz decembra 2016, broj onih koji kao najvećeg davaoca pomoći Srbiji vide EU, porastao je za tri odsto, dok je broj onih koji su mislili da je to Rusija, opao je za jedan odsto.Ministarstvo je dodalo da po zvaničnim podacima od 2000. do kraja 2016. godine, Evropska unija i njene države članice sa 4,31 milijardi evra realizovanih bespovratnih sredstava predstavljaju najveće donatore Srbije, značajno doprinoseći njenom razvoju.Pojedinačno gledano, Evropska komisija je Srbiji donirala 2,96 milijardi evra, Nemačka 357,51 miliona evra, Švedska 232,41 miliona evra i Italija 191,49 miliona evra.Anketom je utvrđeno, piše u saopštenju, i da "sve pozitivne asocijacije na Evropsku uniju imaju trend rasta". Tako građani Srbije pojam EU povezuju s boljim životom, višim standardom, blagostanjem, putovanjima i to njih 18 odsto, dok je u prethodnom istraživanju to činilo 10 odsto ispitanika.Većina ispitanika, 56 odsto, smatra da bi "probleme Beograda i Prištine" trebalo rešavati nezavisno od toga da li to traži EU. Više od polovine ispitanika podržava opredeljenje Vlade Srbije za nastavak dijaloga s Prištinom i spremnost da se tako dođe do održivih rešenja.Reformu zdravstvenog sistema (15 odsto anketiranih), borbu protiv korupcije (15 odsto), reforme pravosuđa (14 odsto) i obrazovnog sistema (10 odsto) građani smatraju najznačajnijim i onim što najviše utiče na njihov život.Po važnosti slede reforme zaštite potrošača i poljoprivrede (9 odsto anketiranih), zaštita životne sredine (5 odsto) i bolja zaštita ljudskih prava (5 odsto).Među anketiranima najveća grupa, od 19 odsto, smatra da članstvo Srbije u EU donosi više mogućnosti za zapošljavanje, 15 odsto smatra da donosi "put ka boljoj budućnosti mladih", takođe 15 odsto u tome vidi mogućnost za slobodnije kretanje u EU, a 13 odsto smatra da članstvo Srbije u EU donosi mogućnost da se "uredi stanje u našoj državi".