Ujutru mraz, tokom dana oblačno - do četiri stepena

Posle podne i uveče sledi delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren vetar, koji će u košavskom području uveče biti u pojačanju. Jutarnja temperatura biće od minus osam do nule, a najviša dnevna od nule do šest stepeni. I u Beogradu će ujutru biti hladno sa slabim mrazem, a tokom dana umereno i potpuno oblačno, posle podne i uveče postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura biće oko...