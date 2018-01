Otmica muškarca zbog duga, uhapšeno četvoro osumnjičenih

Uhapšeni su B. C. (1979), M. A. (1956), M. S. (1969) i Z. S. (1991) iz Beograda zbog sumnje da su izvršili krivično delo otmica, saopštio je MUP. Postoje osnovi sumnje da su, 22. januara ove godine, osumnjičeni došli svojim vozilom do kuće 51-godišnjeg muškarca gde ga je u dvorištu fizički napao B. C. On je potom uz pomoć M. S. i Z. S. muškarca nasilno smestio u automobil i odvezao do kuće M. S. Tu im se pridružio M. A. koji je, kako se...