I sutra toplo, do 12 stepeni

Vetar će biti uglavnom slab zapadnih pravaca, na istoku umeren i jak severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus šest do jedan, a najviša dnevna od 8 do 12 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije. U Beogradu će sutra ujutru u nižim delovima biti moguća magla, dok će tokom dana biti umereno oblačno i suvo uz slab vetar zapadnih pravaca. Jutarnja temperatura kretaće se od minus tri do jedan, a najviša dnevna oko...