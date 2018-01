Ujutru hladno, tokom dana toplo i pretežno sunčano

Tokom dana biće toplo, iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano. Na severu i istoku zemlje biće umereno oblačno i suvo. Vetar uglavnom slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -6 do 3 C, najviša dnevna temperatura od 9 do 14 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će ujutru u pojedinim delovima grada biti slab mraz, kao i magla ili niska oblačnost. Tokom dana biće toplo, malo do umereno oblačno i suvo....