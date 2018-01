Gabonac Gelor Kanga neće napustiti Crvenu zvezdu do leta, rekao je njegov menadžer Luj Denol u razgovoru za ruske medije. Iako se pisalo o ozbiljnom interesovanju Sparte i Genčlerbirligija, izgleda da će omaleni fudbaler nositi crveno-beli dres sve do leta kada mu ističe ugovor. "Sve do leta Kanga ostaje u Zvezdi. On se već sprema za važan okršaj protiv CSKA u Ligi Evrope", rekao je njegov menadžer za ruske medije. To bi bio prilično...