Jokić sjajan u porazu Denvera od Bostona (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prošle noći sjajnu utakmicu u porazu njegovog Denvera od Bostona sa 111:110.Jokić je za 35 minuta na terenu upisao dabl-dabl učinak sa 24 poena i 11 skokova, a uz to je dodao i pet asistencija.Njegova dobra partija nije pomogla Denveru, koji je na kraju zabeležio i 24. poraz od početka NBA sezone.Na drugoj strani, Seltiksima je ovo bio 36. trijumf, a najzaslužniji za to bio je Kajri Irving koji je postigao 27 poena, od čega 10 u poslednjoj četvrtini. Odlučujuću trojku na utakmici postigao je Džejlen Braun 33 sekunde pre kraja.Košarkaši Atlante pobedili na svom terenu su Minesotu sa 105:100.Atlantu je do 15. pobede u sezoni vodio Kent Bejzmor sa 22 poena, a najbolje ga je pratio Denis Šruder sa 18 poena i 11 asistencija.Na drugoj strani, najefikasniji je bio Džimi Batler sa 24 poena. Srpski košarkaš Nemanja Bjelica je na parketu proveo 14 minuta i za to vreme je upisao po tri poena i skoka i po jednu asistenciju i ukradenu loptu.Majami je u gostima pobedio Dalas sa 95:88 predvođen Hasanom Vajtsajdom koji je ubacio 25 poena uz 14 skokova.Košarkaši Indijane slavili su protiv Šarlota sa 105:96, Memfis je bio bolji od Finiksa sa 120:109, dok je Milvoki pobedio Filadelfiju sa 107:95.