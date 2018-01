Teniska reprezentacija SAD doputovala u Niš

Beta pre 14 minuta

Teniska reprezentacija SAD stigla je danas u najjačem sastavu u Niš, gde će predstojećeg vikenda igrati protiv Srbije za plasman u četvtfinale Svetske grupe Dejvis kupa.

Selekcija SAD u Niš je doputovala u sastavu Sem Kveri, Džon Inzer, Rajan Harison i Stiv Džonson, prevođeni selektor Džimom Kurijerom, nekadašnjim prvim teniserom sveta.



"Interesantno je da je Srbija mesto gde sam debitovao u nacionalnom dresu SAD u Dejvis kup, tako da mi Srbija vraća lepe uspomene. Priznajem, to je bilo u Beogradu, sada smo u Nišu. Imali smo naš prvi trening na terenu danas, uživali smo. Teren je jako dobar. Hala je lepa, čudna, izuzetno akustična, zvuči dobro, tako da mislim da će za vikend biti lep tenis u Čairu", rekao je Džon Izner posle treninga u Čairu.



Prvi reket Dejvis kup tima SAD, Kveri, smatra da je teren u Čairu jedan od najboljih na kojima je do sada bio.



"Niš je lep grad. Svi smo uzbuđeni što smo ovde i na ovom terenu. Mesto održavanja, hala Čair je super. Imali smo prve treninge danas koji su prošli dobro. Osećam se sjajno i svi jedva čekamo da počne meč. Teren je sjajan, domaćin je napravio najbolji mogući privremeni teren na šljaci u hali koji sam video u životu, što je odlično", kazao je Kveri.



Mečevi prvog kola Svetske grupe Dejvis kupa između Srbije i SAD igraće se od 2. do 4. februara u niškom Čairu.