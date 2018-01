Poraz Denvera uz dobru partiju Jokića

Beta pre 11 sati

Košarkaši Denvera izgubili su prošle noći u gostima od San Antonija sa 106:104, uz još jednu dobru partiju srpskog igrača Nikole Jokića.Nagetsi su pretrpeli drugi uzastopni poraz u tesnoj završnici, imali su priliku za trijumf, ali je Vil Barton promašio trojku u poslednjem napadu.San Antonio je do pobede vodio Lamarkus Oldridž sa 30 poena, dok su Kajl Anderson i Pau Gasol dodali po 18.Na drugoj strani, svi starteri u timu Denvera su imali dvocifren učinak, a najefikasniji su bili Džamal Marej sa 18 i Geri Heris sa 17 poena.Jokić je upisao 13 poena, sedam skokova i osam asistencija za 24 minuta na terenu.Košarkaši Portlanda pobedili su Los Anđeles kliperse sa 104:96.Demijen Lilard je bio najbolji u pobedničkom timu sa 28 poena, Si Džej Mekolum je postigao 16, a Jusuf Nurkić 14 uz čak 20 skokova.U redovima Klipersa istakao se Lu Vilijams sa 20 poena, Danilo Galinari je dodao 15, dok je srpski reprezentativac Miloš Teodosić meč završio sa devet poena, pet skokova, tri asistencije i jednom ukradenom loptom za 29 minuta na parketu.Meč u Stejpls centru pratio je i novi košarkaš Klipersa, srpski centar Boban Marjanović.Košarkaši Sakramenta slavili su u gostima protiv Nju Orleansa sa 114:103.Zek Rendolf je predvodio Kingse do 16. pobede u sezoni sa 26 poena, Kosta Kufos je ubacio 17 poena i 11 asistencija, a Dearon Foks dva poena manje.Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović je na terenu proveo 18 minuta i za to vreme je postigao sedam poena, uz dve asistencije i po jedan skok i ukradenu loptu.U ekipi Nju Orleansa najefikasniji je bio Entoni Dejvis sa 23 poena.Košarkaši Minesote izgubili su od Toronta u gostima sa 109:104.Toronto je nadoknadio minus od 13 poena i na kraju slavio, a najzaslužniji za to bili su Demar Derozan sa 23 i Jonas Valančjunas sa 18 poena.U četvrtom porazu Minesote u poslednjih pet utakmica najefikasniji je bio Džimi Batler sa 25 poena. Srpski košarkaš Nemanja Bjelica je postigao pet poena, uz isto toliko uhvaćenih lopti i dve asistencije za 19 minuta u igri.